تعرف على تفاصيل شخصية مي عمر في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تقوم الفنانة مي عمر حاليًا بمواصلة التحضيرات لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "لؤلؤ" وتخوض به أولى بطولاتها المطلقة لها، والمسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

وتُجسد مي عمر خلال الأحداث دور مطربة ولكن بشكل جديد ومختلف عن المُعتاد تقديمه، ويعكف المخرج محمد عبدالسلام حاليًا على ترشيح باقي الأبطال، ومعاينة أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يبدؤن في تصويره مطلع أغسطس المقبل على أن يُعرض خارج السباق الرمضاني لعام 2021.


وفي سياق آخر، خاضت الفنانة كي عمر السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال،أحمد صلاح حسني، أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق،ومن تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

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