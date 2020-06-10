المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط دون مستوي الـ 11 ألف نقطة بمنتصف الجلسة





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين في منتصف جلسة اليوم الاربعاء ، ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو بييع ، وواصل المؤشر الرئيسي إتجاهه العرضى وجني أرباح علي الأسهم القيادية .









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية’ "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10957 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1282.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2047.7 نقطة.









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال، استمرار الاداء العرضى للمؤشر الرئيسي بين 10550 - 11450 نقطة على الرئيسي لغربلة البائع و دهول دماء جديدة بالاسهم التى وصلت لمستهدفاتها الاولى لأخذ العزم اللازم لمواصلة الصعود مستهدفة المستويات الاعلى وا لذى يأتى فى غياب تفعيل محفزات جديدة و ستنشط خلاله اسهم المضاربات لتحقيق هامش ربح بالاستفادة من تذبذب اسعارها و الذى سيستمر معه السبعينى علي اداءه الافضل.





وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تباين بالمؤشرات و الأسهم ، لينهى الرئيسي على تراجع بنسبة 0.75% عند 11063 نقطة ، على عكس المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى احتفظ باللون الأخضر على مدار الجلسة منهيا على ارتفاع ب 0.73% عند 1277.46 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.177 مليار جنيه ، بحجم تداول 494 مليون سهم ، من خلال 41966 صفقة ، بمخطط سيولة 42% للشراء ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.740 مليار جنيه مسجلا 583.048 مليار جنيه.