وكالة: طائرة أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ولاية ألاسكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اعترضت مقاتلات أمريكية ورافقت أربعة قاذفات روسية ذات قدرة نووية خلال رحلة روتينية فوق المياه المحايدة بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا، اليوم الاربعاء، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت روسيا، إن الرحلة التي استغرقت 11 ساعة، والتي نفذتها قاذفاتها من طراز توبوليف تو 95 إم إس، امتثلت للقانون الدولي وأن مقاتلات تكتيكية أمريكية من طراز F-22 رابتور رافقت طائراتها خلال بعض مراحل رحلتها، كما أوردت وكالة "رويترز".

جدير بالذكر، أن أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 216 وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، قررت السلطات الروسية تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، التي تتضمن إلغاء إجراءات عزل صارمة في موسكو رغم الاستمرار في تسجيل آلاف الإصابات بالفيروس يوميا.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عن إلغاء تدابير العزل ونظام الخروج يوم غد الثلاثاء، ما يسمح بالتنقل بحرية للمرة الأولى منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وتأتي هذه الإجراءات، رغم تسجيل روسيا نحو 9000 إصابة جديدة بالفيروس وأكثر من مئة وفاة يومياً؛ حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية اليوم، إلى 476,658 إصابة و5971 وفاة بالفيروس.

وأرجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا عسكريا بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء إلى يوم 24 يونيو الجاري، وكذلك تأجيل التصويت على تعديلات دستورية كان مقرر لها الأول من يوليو.

وتخضع موسكو، البالغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، لإجراءات عزل منذ يوم 30 مارس الماضي، وتم إلغاء بعض التدابير تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم السماح بإعادة فتح متاجر تجزئة لا تبيع مواد غذائية، بالإضافة إلى فتح المتنزهات وفق برنامج محدد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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