كلية طب حلوان تنظم ندوة "تمهيد الطريق" عبر فيديو كونفرانس
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:10 م
أية حمروشي
نظمت وحدة الخريجين التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة حلوان، ندوة تثقيفية بعنوان تمهيد الطريق (Pave the way) عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار سلسلة الندوات التثقيفية للطلاب.
جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرڤانا مجدي مدير وحدة الخريجين، بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية Hmsa.
هذا وقد حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور محمد سالم رئيس وحدة أورام الجهاز الهضمي بجامعة نورث كارولينا، وحضر الندوة 100 طالب من الفرق المختلفة بالكلية.
واستهل الجلسة الافتتاحية للندوة الاستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، موضحًا أنه كلما كان الهدف صريح وواضح كانت نتيجة تحقيقه سريعة وبسيطة ولابد من الجمع بين الخبرة والتفكير السليم وإدراك قيمة الوقت للوصول إلى تحقيق الهدف الذي يسعي إليه الإنسان، حيث يحقق الإنسان غايته بالاكتشاف والتعلم.
وفي ختام كلمته وجه الشكر للأستاذ الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية على جهده المبذول بإنشاء وحدة الخريجين المستحدثة بالكلية والانطلاقة الأولى، كما وجه الشكر للأستاذة الدكتورة نرفانا مجدي على حسن الأداء والتنظيم للندوة ورحب بالاستاذ الدكتور محمد سالم.
كما أعرب الأستاذ الدكتور محمد سالم عن مدى شكره وامتنانه بدور الكلية الإيجابي في الاهتمام بالطلاب وإكسابهم وإمدادهم بكل الخبرات والمعارف اللازمة التي تفيدهم في حياتهم كما عبر عن سعادته بإختياره ليكون محاضرًا في هذه الجلسة لتوضيح الرؤية المستقبلية من واقع تجربة حياته بعد التخرج من كلية الطب بجامعة الاسكندرية ثم إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 22 عامًا والفرق بين الحياه والدراسة المصرية والأمريكية كما قام بالتحدث عن دور وحدة الخريجين وإعدادها لخريج كفء قادر على تحقيق أهدافه.