كلية طب حلوان تنظم ندوة "تمهيد الطريق" عبر فيديو كونفرانس

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرڤانا مجدي مدير وحدة الخريجين، بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية Hmsa.

هذا وقد حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور محمد سالم رئيس وحدة أورام الجهاز الهضمي بجامعة نورث كارولينا، و حضر الندوة 100 طالب من الفرق المختلفة بالكلية.



