محمد رياض:"مستغرب جدًا رد الفعل على لن أعيش في جلباب أبي"

عبر الفنان محمد رياض، عن دهشته برد فعل الجمهور على مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وذلك بعد إعادة عرضه على شاشة قناة "دي أم سي".





ونشر محمد، منشور جديد، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، وقال خلال المنشور: "أنا مستغرب جدا من رد الفعل اللي عامله مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكأنه بيعرض للمرة الأولى".





مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي، شارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وياسر جلال وعبد الرحمن أبو زهرة، والمسلسل تم طرحه عام 1995.