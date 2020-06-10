تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شن مركز ومدينة برج العرب غربي الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة للتصدى لظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة، حسب بيان أصدره المركز، عن تنفيذ جزئى لقرار الإزالة رقم ٢٤ ٢٠٢٠، وهو عبارة عن أعمدة خرسانية محاطة بالبلوك الأبيض ببرج العرب القديم، وتم عرض المواطن على النيابة العسكرية، كما تم عرض ٣ أخرين من المواطنين المخالفين على النيابة العسكرية، لمخالفتهم قانون البناء أثناء فترة الحظر.

في سياق متصل، تم تنفيذ قرار إزالة رقم ٤٤ ٢٠٢٠ عبارة عن سور من البلوك الأبيض بطول ٢٤ متر طولى بالإضافة إلى غرفة ٤×٤م٢ بالبلوك الأبيض بسقف صاج، تنفيذ إزالة فورية عبارة عن سور من البلوك الابيض بطول ١٢متر طولي، تنفيذ إزالة فورية عبارة عن سور من البلوك الابيض بطول ١١٠م.

كما تم تنفيذ إزالة فورية عبارة عن منزل من البلوك الابيض بدون سقف بمساحة ٨٠ م٢، وتنفيذ إزالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بمساحة ١١٠ متر طولى بناء بدون ترخيص.

كان أكد الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة حريصة على متابعة هذا ملف التعديات مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.
 
وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجوال.
 
وطالب رئيس الوزراء، المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.
 
كما وجه بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، ويوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
 
وتابع: "لن نسمح بعودة مبانِ عشوائية ومخالفة مرة أخرى أوعودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية".
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)
تحويل 4 مواطنين إلى النيابة العسكرية لتعديهم على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)

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