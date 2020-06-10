اشتباه كورونا.. وفاة ممرضة بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية طب بني سويف، اليوم الأربعاء، وفاة ممرضة في الطاقم الطبي، التابع لمستشفى بني سويف الجامعى عقب 3 أيام من ولادتها بالمستشفى بسبب تشنجات حدثت لها عقب الولادة وتم نقلها إلى غرفة رعاية مركزة.





وقال عميد كلية طب بني سويف أنه تم أخذ مسحة من الممرضة قبل الوفاة، للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أنه "في انتظار نتيجة المسحة".





وأشار العميد إلى أن ريهام عبدالله، تعتبر أول ضحية من الطاقم الطبي من العاملين في مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أنها كانت تؤدي واجبها بكل إخلاص.





وفي ذات السياق واصلت لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا تنفيذ برنامجها الميداني بالمرور على المستشقيات، والتي قد قام المحافظ بإعادة تشكيلها "اللجنة" ليتولى رئاستها وتضم في عضويتها:





نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة والطب العلاجي ومديري الإدارات الصحية ورؤساء المدن والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة، حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها،وتواجد الأطقم الطبية.





وفي هذا السياق قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بزيارة للمستشفى الجامعى، حيث باشرت اللجنة المهام والاختصاصات المكلفة بها والتي شملت مراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من الوزارة "للمصابين أو الأطقم الطبية" ومتطلبات الحماية الشخصية.





وتسهيل إجراءات صرفها،وانتظام الفرق الطبية، والتأكد من وجود مخزون ورصيد كافى من تلك المستلزمات يفى بالاحتياجات اللازمة "لمدة أسبوعين على الأقل"، فضلا عن قيام اللجنة بالتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقًا للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.





وقام نائب المحافظ بمراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة فيما يتعلق بإجازات الأطقم الطبية،مكلفا مسئولي المتابعة "من أعضاء اللجنة" بإعداد تقرير بنتيجة الزيارة، لعرضه على المحافظ، متضمنا الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.





كما أكد "سلامة" على هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الميداني الذي أعدته اللجنة "تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" والتي تستهدف متابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين.



