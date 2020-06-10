الصناعات الطبية: الكمامات القماش قنبلة موقوتة.. في هذه الحالة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور خالد رأفت، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، إن مصر تنتج 2 مليون كمامة طبية يوميًا، ونطمح لإنتاج 5 مليون كمامة يوميًا، ومن الأولى أن تكون أولوية ارتدائها للأطقم الطبية ومصابي فيروس كورونا والمخالطين لهم.

وأضاف "رأفت"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الكمامة القماش يمكن ارتدائها وقت الحاجة ولكن يجب أن تكون بمواصفات معية بحيث تكون الطبقة الداخلية تمتص الرطوبة حتى لا تصبح مصدر للعدوى، منوهًا بأنه يمكن غسل الكمامات القماش وتعقيمها، وإعادة ارتدائها 25 مرة أخرى.

وأشار إلى أن الكمامات القماش قنبلة موقوتة حال ارتدائها عقب سقوطها على الأرض دون تعقيمها، او حال كان بها رطوبة لفترات طويلة.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، محذرًا من ارتداء كمامة بدون طبقة داخلية لمنع دخول الرذاذ، معقبًا: "هتكون هي وقلتها واحد". 

وقام الإعلامي أحمد خيري، مقدم البرنامج، بعرض عدد من الكمامات لمعرفة الفرق بين الكمامات الطبية الآمنة والمغشوشة، حيث قام بقطع كمامة فاكتشف انها عبارة عن طبقتين فقط، مما دفع الدكتور خالد رأفت، للتأكيد على أنها غير آمنة، بينما أكد أن الكمامة التي يوجد بها طبقة داخلية من الميلتبلون لمنع دخول الرذاذ آمنه ومطابقة للمواصفات، مناشدًا المواطنين بشراء الكمامات من الشركات المعتمدة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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