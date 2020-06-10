بعد سيطرة تونس على فيروس كورونا..لطيفة التونسية فخورة ببلادي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة لطيفة التونسية، عن فخرها ببلادها تونس، بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور 5 أيام بدون تسجيل حالات إصابة.

وشاركت لطيفة، متابعيها بتغريدة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت التونسية، خلال التغريدة: "قداش أنا فرحانة وفخورة ببلادي تونس تنتصر وكل الشرفاء اللي التزموا وأنقذوا البلاد من كابوس كورونا. ربى يحمينا ويحمى كل وطننا العربى وكل الإنسانية تونس بدون كورونا".


يذكر أن آخر اعمال لطيفة التونسية، أغنية "أقوى واحدة"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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