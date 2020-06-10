"يالى واحشنى".. ديو جديدة بين محمد عدوية وأحمد العسال

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يقوم الفنان محمد عدوية، حاليًا بالتعاون مع الموزع الموسيقي أحمد العسال، وذلك في أغنية جديدة تحمل عنوان "يالي واحشني"، وهي من ألحان وليد نور، وجيتار مصطفى أصلان، وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر "يوتيوب".

وفي سياق آخر، طرح محمد عدوية، مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "أبطال بلدنا"، وتعاون فيها مع المطربة جنات وأظهر الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى تعتني بالشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء وهم يرعون المرضى المُصابين بفيروس كورونا.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية، شادة حيلها ليل نهار، واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

أخبار تهمك

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 10 ساعات

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار.. ولكن

منذ ساعة و 24 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

10:54 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم