"يالى واحشنى".. ديو جديدة بين محمد عدوية وأحمد العسال

يقوم الفنان محمد عدوية، حاليًا بالتعاون مع الموزع الموسيقي أحمد العسال، وذلك في أغنية جديدة تحمل عنوان "يالي واحشني"، وهي من ألحان وليد نور، وجيتار مصطفى أصلان، وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر "يوتيوب".



وفي سياق آخر، طرح محمد عدوية، مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "أبطال بلدنا"، وتعاون فيها مع المطربة جنات وأظهر الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى تعتني بالشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء وهم يرعون المرضى المُصابين بفيروس كورونا.



والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية، شادة حيلها ليل نهار، واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

