لاعبي إيفرتون وافقوا على تأجيل 50% من أجورهم لمدة ثلاثة أشهر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:48 ص
ايفرتون
ايفرتون
وكالات
قال الرئيس التنفيذي لإيفرتون، إن لاعبي الفريق الأول وافقوا على تأجيل 50% من أجورهم لمدة ثلاثة أشهر، لمساعدة النادي في مواجهة التداعيات المالية لجائحة كوفيد 19.

وافق المدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني وأعضاء مجلس الإدارة على خفض وتأجيل في الأجور بنسب تصل إلى 30% في مارس (آذار).

وقالت دينيس باريت باكسنديل في بيان: "هذا الاستعراض الرائع للوحدة سمح للنادي بالحفاظ على رواتب جميع العاملين لديه، والعاملين في أيام المباريات، وغير أيام المباريات".

وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا، وأعلنت العديد من الأندية عن تأجيل دفع أجور لاعبيها.

ويحتل إيفرتون المركز 12 في الدوري، ويستأنف مشواره ضد ليفربول في 21 يونيو (حزيران).

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