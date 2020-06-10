سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-6-2020.. العملة الأوروبية تستقر محليا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 10-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.05 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

حافظ سعر اليورو على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مص خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2020، حيث سجل متوسط سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.14 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

علنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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