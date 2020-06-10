قرار عاجل من مدرب بيراميدز بشأن رحيل رجب بكار

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:34 ص
رجب بكار
رجب بكار
أميرة فطيم
اتخذ الكرواتى أتى تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز، قرار جديدا بشأن مستقبل ظهير أيسر الفريق رجب بكار، بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من أندية الدوري المصري الممتاز.

وناقش مسئولو نادي بيراميدز مع المدرب الكرواتي، إمكانية السماح برحيل رجب بكار، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وقبل بداية الموسم الجديد.

وأبدى تشاتشيتش موافقة مبدئية على رحيل رحب بكار؛ رغبة منه في عدم الوقوف أمام مصلحة اللاعب والنادى، خاصة فى ظل وجود أكثر من لاعب فى هذا المركز.

وارتبط اسم رجب بكار مؤخرا بنادي الزمالك، والذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، بعدما قدم اللاعب آداء لافت منذ انضمامه إلى بيراميدز في 2018، ليصبح أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مع بيراميدز 27 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين، وصنع مثلهما.

فيما شارك رجب بكار في 21 مباراة مع بيراميدز في الموسم الحالي، تنوعت بين 11 مواجهة في الدوري المصري الممتاز، و10 مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، لم يتمكن خلالهم من احراز أي أهداف، إلا أنه صنع هدفين، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في 2022.

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