المحامين تمنح مهلة أخيرة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
قرر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، منح حاملي كارنيه 2017 مهلة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 30/9/2020، وذلك بدلا من نهاية يونيو الجاري.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمحامين حاملي كارنيه 2017 والذي كان من المقرر زوالهم في 30/6/2020 فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنية حتى 30/9/2020.

هذا وتقوم كافة مؤسسات الدولة باتخاذ اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم، وذلك تضامنا مع سياسات الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشاره.


وتستعرض "الفجر" الإجراءات المتخذة من قبل النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

1 - في 21 مارس الماضي تم منح إجازة للعاملين بالنقابة العامة للمحامين لمدة أسبوعين للتعقيم ضد كورونا حتى 2 أبريل 


2 - تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة بالقاهرة، حرصًا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة

3 - تطهير نادي المحامين النهري في المعادي واتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع الازدحام، وذلك بناء على توجيهات من النقيب العام رجائي عطية

4 - تشكيل لجان لادارة الأزمة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية

5 - فتحت النقابة العامة للمحامين، في 4 أبريل الماضي أبوابها من جديد، مع استئناف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.

6 - صرف منحة استثنائية لأسرة محامي الأقصر المتوفي بكورونا لوفاته المفاجئة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن تخصم من المعاش المستحق، في إطار حرص النقابة على دعم أسر المحامين في ظل الظروف الراهنة

7 - تأجيل حلف اليمين لأعضاء المحامين الجدد حتى 28 يونيه

8 - مد الاشتراك بمشروع العلاج إلى آخر يونيو

9 - في 8 مايو الماضي تم تطهير مقر النقابة العامة للمحامين، تنفيذا لاتفاق النقيب العام مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، مع تطهير مقار النقابات الفرعية. 

10 - تشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لتكون مهمة اللجنة:

1) متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية.  
2) مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم.
3) متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم.
4) التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.

11 - إجراء التحاليل المبدئية لتشخيص "كورونا" بكارنيه النقابة في معامل التحاليل المتعاقد معها بموجب كارنيه النقابة فقط، ودون استخراج خطاب من النقابة.

12 - توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

13 - تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

14 - قامت لجنة مكافحة كورونا بالنقابة العامة للمحامين بالتواصل مع المحامين المصابين بالفيروس على مستوى الجمهورية في المنيا، والعاشر من رمضان، والقاهرة، والجيزة، وجاري البحث عن باقي الحالات واللجنة في عمل متواصل.

15 - تم تشكيل لجنة طوارئ لفترة إجازة العيد. 

16 - غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس "كورونا" المستجد.

17 - تركيب بوابتي تعقيم بمقر نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي
المحامين تمنح مهلة أخيرة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد
المحامين تمنح مهلة أخيرة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد

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