المحامين: استقبلنا 12 بلاغا بالإصابة والاشتباه في كورونا أمس

استقبلت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، مساء أمس الثلاثاء، استبيان يرصد عدد حالات كورونا، وعلية تم استخراج ١١٣٧ خطاب علاج، بينهم عدد 83 خطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة ٨٣ وعدد ١٠٥٤ خطابات علاج متنوعة.





جاء ذلك بناءً على توجيهات رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالتصدي ومواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا وسرعة إغاثة الزملاء المصابين وتذليل أية صعاب قد تواجههم.

وقامت اللجنة بتلقي عدد ١٢ بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من السادة أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على: عدد حالات مصابة 8، عدد حالات مشتبه في اصابتها ٤.



أولًا: بالنسبة للحالات المصابة.

ونظرًا لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فأن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على أستشارة طبيب النقابة طبقًا لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الأقليمي والدولي في مواجهة أنتشار المرض.

وبالنسبة للحالات المشتبة في إصابتها، تم إستخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الاخر ممن أخطرنا بعد أنتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجة إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لإستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتسنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية.

ووجهت النقابة المحامين للآتي:

