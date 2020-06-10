احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2020 من هنا

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية لعام 2020 الترم الثاني، وهي متاحة الآن عبر بوابة الأزهر الالكترونية، ومن جانبه هنأ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، كل الطلاب والعاملين على الامتحانات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2020

ويبحث طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية عن نتيجتهم للاطمئنان على مستواهم التعليمي ولانتقال للمرحلة الاعلى.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية رابط سريع للطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية حيث يمكن للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتيجة فقط اضغط هنا