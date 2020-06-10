الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، سببه الاختلاط خلال الأسبوع الأخير من رمضان وخلال العيد.





وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الوفيات تعتمد على التقييم الصحيح لعدد الإصابات، منوهًا بان هناك العديد من الحالات تعتمد على التشخيص الظاهري دون عمل مسحة كورونا، معربًا عن قلقه من أن العودة للحياة الطبيعية يجعل هناك استهانة من المواطنين بخطورة الازمة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مما ينتج عنه زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.





واعتبر أستاذ المناعة والفيروسات، أن ارتداء المواطنين للكمامات نوعا من الوعي الظاهري خوفًا من الغرامات والعقوبات، معقبًا: "بعض السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على المواطنين وتجميعها عند نزولهم لعدم دفع الغرامة، مما يتسبب في نقل العدوى"، موضحًا أن ارتداء الكمامة بشكل صحيح يقلل من فرص نقل العدوى، محذرًا من خطورة تبادل الكمامات بين المواطنين والتي تساهم في نشر العدوى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".