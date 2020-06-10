مقاتلات أمريكية تعترض طريق قاذفات قنابل روسية قرب ألاسكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:26 ص
مقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام روسية، بأن مقاتلات أمريكية اعترضت طريق قاذفات قنابل روسية قرب ألاسكا.

وفي وقت سابق، كانت السلطات الروسية، أرسلت قاذفتين من الطراز تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي مواجهة لألاسكا في إطار مهمة تدريبية.

 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أنها أظهرت قدرة موسكو على نشر أسلحة نووية على أعتاب الولايات المتحدة، وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بالبجعة البيضاء هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا قصير المدى والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الطائرتين قطعتا مسافة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر في أكثر بقليل من ثماني ساعات من قاعدتهما في غرب روسيا وصولا إلى أنادير في منطقة تشوكتوكا المواجهة لألاسكا، موضحة أن الرحلة تأتي في إطار تدريب تكتيكي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

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