كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري إثر انقلاب سيارة محملة بـ"الطوب"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، القوس الغربي المتجه إلى الواحات، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بـ"الطوب" على أخرى ملاكي، وجار سحب الكثافات المرورية ورفع حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء منولي مدير الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري، القوس الغربي المتجه إلى الواحات.

بدوره دفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وبينت المعاينة الأولية إلى أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بـ "الطوب"، بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلاب السيارة النقل على أخرى ملاكي، ووقوع إصابات.

ونتج عن الحادث توقف تام بالطريق، وتم الدفع باوناش المرور لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، والمصابين.

مصرع طفل حال عبوره شريط السكة الحديد بالحوامدية

الجثة تحولت لـ"أشلاء".. هكذا لقى طفل مصرعه حال عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، اليوم الإثنين، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار بطفل، حال عبوره شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.

انتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، تحت إشراف اللواء العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين حال أنه حال عبور "يوسف. ش. ع"، 10 سنوات شريط السكة الحديد، تصادف قدوم القطار رقم 3001 المتجه من أسوان إلى القاهرة، مما أسفر عن مصرعه وتحول جثته إلى أشلاء.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، توصلت إلى أن الطفل كان يعبر شريط السكة الحديد، بعد رصيف المحطة بـ10 أمتار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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