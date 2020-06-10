كيف تقضي ريم مصطفى الإجازة الصيفية

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريم، خلال الصور برفقة صديقتها امام البحر.





وعلقت مصطفى، على الصورة قائلة:"لا تقلل أبدًا من قيمة الملابس التي صنعتها لك صديقتك".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يا بنتي كفاية.. كدة حلاوة!!" وأضاف آخر"ما أجملك ملكة روحي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"هي دي الناس اللي الواحد يعملها لايك مش الاشكال الغريبه".





يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "شديد الخطورة" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.