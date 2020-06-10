حتى لا تصاب بكورونا.. 7 نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بالتزامن مع قرب أداء امتحانات الثانوية العامة، يتخوف الطلاب وأولياء الأمور من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها خلال الامتحانات حتى لا تكون عرضة للإصابة بالوباء اللعين، كالحرص على ارتداء الكمامة، والتباعد بين الطلاب.

ويرصد "الفجر"، نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات حتى لا تصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

١. احرص على ارتداء الكمامة قبل دخول اللجان الامتحانية، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.

٢. يجب المرور على جهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد عبر البوابات الإلكترونية.

٣. التزم بمقر جلوسك داخل اللجنة الامتحانية، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

٤. التزم بالذهاب مبكرًا إلى اللجنة الامتحانية في الثامنة صباحًا حتى يتسنى للمشرفين، إجراء التعقيمات اللازمة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

٥. إذا تواجدت في منطقة تضم حجر صحي، يمكنك التقدم بطلب لتأجيل الامتحان، حيث يؤجل لطلاب اللجنة للدور الثاني.

٦. عليك إخبار الطبيب المتوفر داخل اللجنة، حال الاشتباه في ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أي أعراض من عدم الملاءمة الصحية، ليحدد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة أو بقائه في حالة شعوره بأي أعراض.

٧. احرص على الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة حتى لا تتعرض للمسائلة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، حيث تبدأ يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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