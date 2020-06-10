طالب بجامعة المنصورة يكشف تفاصيل تصنيعه روبوت لخدمة مصابي كورونا

قال محمد عبد الرحمن، طالب بجامعة المنصورة، صانع أول روبوت بمستشفى العزل لخدمة مصابي كورونا، إن تخطيط وتنفيذ الروبوت استغرق نحو شهر، وتم عرض الفكرة على رئيس جامعة المنصورة ضمن أكثر من مشروع وتم التوجيه بسرعة تنفيذ هذه الفكرة طبقًا للحاجة لحماية الأطقم الطبية وتقليل الاحتكاك بينهم وبين مصابي كورونا.





وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه واجه مشكلة في نقص القطع بالسوق المحلي، وتم تعويضها بقطع أخرى حيث تم استخدام مواتير "الاسكوتر" و"الهوفر بورد"، وتم تشغيل الروبوت بأفضل كفاءة.





وتابع صانع أول روبوت بمستشفى العزل لخدمة مصابي كورونا، أن الروبوت يتيح التواصل مع المرضى لاسلكي بالكلام، بالإضافة إلى تواجد كاميرا به لسهولة تحريك الروبوت، مشددًا على أنه قام بتصميم وتنفيذ الروبوت بمفرده، منوهًا بأن الروبوت يستطيع السير 1000 متر في المساحات المفتوحة، بينما يسير في الأماكن التي بها عوائق لـ 250 متر، ويتيح نقل الصورة عن طريق كاميرات واي فاي، ويمكنه حمل أوزان ثقيلة جدًا، ويتم شحنه خلال ساعة ونصف ويعمل لمدة 8 ساعات.





ونوه، بأنه ركز في تصنيع الروبوت على المهام التي يقوم بها، وخلال الفترة المقبلة سيعمل على تطوير شكل الروبوت الخارجي.





وأقدم طالب بجامعة المنصورة، على تصنيع روبوت، لتقديم الخدمات إلى مصابي كورونا داخل مستشفى العزل، للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم، وتقليل فترات التعامل مع المرضي.





ودخل الروبوت الخدمة أمس الثلاثاء، ليبدأ العمل على خدمة المرضى، ويجري التحكم به عن بعد للتنقل بين غرف المرضى، وتقديم الطعام والدواء لهم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



