رئيس جهاز الفيوم الجديدة: إزالة 4 محاجر متعدية على الأراضي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة ٤ محاجر متعدية على أراض واقعة ضمن كردون مدينة الفيوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، فى ارتكاب مخالفات، أو تعديات.


وذكر المهندس عبدالوهاب صميدة، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشكلة من جهاز الإدارات المختصة بجهاز مدينة الفيوم الجديدة،  وقوة من شرطة التعمير، لغلق المحاجر  وإزالة ما عليها وضمها للأراضي تحت ولاية جهاز مدينة الفيوم الجديدة.


وأضاف أن هناك تعليمات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المرور الدورى على كل أنحاء المدينة، لسرعة رصد المخالفات والتعديات فى مهدها، والتعامل معها بحسم، بالإزالة الفورية، وتحويلها للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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