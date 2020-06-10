الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

قررت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، شطب عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفقما أوردت وسائل إعلام محلية.

 

وبحسب الوسائل الإعلام المحلية، ارتبط اسم الخفاش وآكل النمل الحرشفي بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، بات الحيوانان تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.

 

 ووفقًا لصحيفة "هيلث تايمز"، أكدت السلطات الصينية، أن آكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.

 

وكان بعض العلماء، يعنقدون أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي.

 

وذكرت الصحيفة الصينية، أن الحراشفه تباع  بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم أن العلماء يقولون إن ليس لديها قيمة علاجية.

 

ويوم الجمعة الماضي، منحت هيئة الغابات الصينية، آكل النمل الحرشفي أعلى مستوى من الحماية في البلاد، بسبب وضعه المهدد.

 

وكانت السلطات الصينية، حظرت في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.

 

ومن جانبه رحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.


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