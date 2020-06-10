هجوم سيبراني يجبر شركة هوندا على وقف الإنتاج في بعض مصانعها





قررت شركة هوندا ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، وقف الإنتاج في عدة مصانع بعد أن تعطلت شبكتها الداخلية بسبب هجوم إلكتروني.





وأثر الهجوم على الإنتاج العالمي لشركة هوندا، حيث توقف الإنتاج في مصانع الشركة في أوهايو وتركيا، وكذلك في مصانع الدراجات النارية في الهند وأمريكا الجنوبية.





وقال متحدث باسم الشركة، إنه بحاجة للتأكد من أن أنظمة مراقبة الجودة الخاصة بها لم تتعرض للخطر في الهجوم، ولم تتأثر العمليات اليابانية بسبب الهجوم، واستأنفت مصانع هوندا الأخرى في الولايات المتحدة الإنتاج.





يذكر أنه نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قد تم إغلاق العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس، والأن بعد أن بدأت بعض البلدان في رفع إجراءات الإغلاق الصارمة، استأنفت هوندا عملياتها وبدأت ببطء في زيادة الإنتاج على مستوى العالم.







