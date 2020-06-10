حجر الصحي لنجم تونس قبل انضمامه لمعسكر منتخب بلاده

قال مسؤول بوزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، إن قائد المنتخب التونسي لكرة القدم يوسف المساكني، خضع إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 5 أيام منذ قدومه للمشاركة في معسكر تدريبي.





وأوضح رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي لوكالة الأنباء التونسية أن المساكني أتم 5 أيام من الحجر الصحي الإجباري في فندق فيما سيواصل المدة المتبقية وهي 11 يوماً في الحجر الذاتي بالمنزل.





ونقلت الوكالة عن وكيل اللاعب بأن قائد المنتخب الوطني حل بمطار المنستير على متن رحلة خاصة الأسبوع الماضي وخضع للحجر الصحي الإجباري بأحد فنادق مدينة سوسة، وأجرى تحليلاً أثبت سلامته من فيروس كورونا.





وسيجري يوسف المساكني تحليلاً ثانياً للتأكد نهائياً من عدم إصابته بالوباء قبل انضمامه إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الذي بدأ منذ أمس الإثنين.



