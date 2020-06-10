حجر الصحي لنجم تونس قبل انضمامه لمعسكر منتخب بلاده

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
قال مسؤول بوزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، إن قائد المنتخب التونسي لكرة القدم يوسف المساكني، خضع إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 5 أيام منذ قدومه للمشاركة في معسكر تدريبي.

وأوضح رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي لوكالة الأنباء التونسية أن المساكني أتم 5 أيام من الحجر الصحي الإجباري في فندق فيما سيواصل المدة المتبقية وهي 11 يوماً في الحجر الذاتي بالمنزل.

ونقلت الوكالة عن وكيل اللاعب بأن قائد المنتخب الوطني حل بمطار المنستير على متن رحلة خاصة الأسبوع الماضي وخضع للحجر الصحي الإجباري بأحد فنادق مدينة سوسة، وأجرى تحليلاً أثبت سلامته من فيروس كورونا.

وسيجري يوسف المساكني تحليلاً ثانياً للتأكد نهائياً من عدم إصابته بالوباء قبل انضمامه إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الذي بدأ منذ أمس الإثنين.

أخبار تهمك

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ أقل من ساعتين

حق أحمد لازم يرجع.. ضحية "الجيم" يجتاح مواقع التواصل بكفر الشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعة و 13 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم