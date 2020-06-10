وزير القوى العاملة: مصر تستقبل 22 رحلة من دولة الكويت

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:49 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
الفجر
تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع بسفارة مصر في الكويت في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

واستعرض التقرير، وفقا لبيان صحفي، أن اليوم الأربعاء يشهد مطار الكويت حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكبا إلى أربع دول مصر والهند والأردن وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر 22 رحلة تقل 4237 عاملا.

وكشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 4237 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولي رقم 3036 المصرية مطار الكويت الساعة الثانية، وعلي متنها 260 عاملا، أما الثانية رقم 1653 الكويتية وتغادر الكويت 8.10 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلى سوهاج.

والثالثة الكويتية رحلة رقم 1541 قيام من الكويت 8.30 وعلي متنها 334 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1651 قيام 9.00 على متنها 130 عاملا تصل لمطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة على الكويتية رقم 1645 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 130 عامل وتصل مطار سوهاج مصر، أما الرحلة السادسة على المصرية رقم 3082 قيام من الكويت الساعة 10.00 وعلي متنها 310 عمال وتصل مطار القاهرة.

والرحلة السابعة على أيركايرو رقم 2502 قيام من الكويت 10.00وعلي متنها 156 عاملا تصل القاهرة، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 10.30 وعلي متنها 190 عاملا تصل القاهرة، والرحلة التاسعة المصرية رقم 1655 قيام من الكويت 10.30 وعلي متنها 130 عاملا وصول القاهرة، والعاشرة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 12.00علي متنها 310 عمال وصول القاهرة.

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