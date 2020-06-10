دعوى قضائية ضد نيمار بسبب زوج والدته

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:47 ص
نيمار
نيمار
وكالات
قدّم ناشط في حقوق المثليين، شكوى لدى النيابة العامة في ساو باولو، بشأن رهاب المثلية، ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، الذي وصف شريك والدته بـ"الشاذ جنسياً".

أكدت النيابة العامة لوتلقيها الشكوى التي سيدرسها النائب العام، ويقرر ما اذا كان سيقاضي مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي من عدمه.

وكان الناشط أغريبينو مغاليايس، غير المعني مباشرة بالقضية، أعلن الإثنين الماضي في حسابه على إنستغرام نيته تقديم شكوى حول "رهاب المثلية وخطاب الكراهية".

ورفض المقربون من النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر.

وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في تسجل صوتي مسرّب، خلال حديث خاص بين نيمار وأصدقائه.

وصف نيمار الشاب تياغو راموس (22 عاماً)، شريك والدته نادين غونسالفيس (52 عاماً)، بأنه "شاذ صغير"، وكلمة أخرى مهينة.

وقال أحد اصدقائه: "يجب وضع مكنسة صغيرة في مؤخرته".

وكانت غونسالفيس أعلنت علاقتها براموس في أبريل الماضي، فيما كشفت وسائل إعلام لاحقاً بأن راموس ثنائي الجنس.

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ ساعة

حق أحمد لازم يرجع.. ضحية "الجيم" يجتاح مواقع التواصل بكفر الشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ أقل من ساعتين

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم