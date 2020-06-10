دعوى قضائية ضد نيمار بسبب زوج والدته

قدّم ناشط في حقوق المثليين، شكوى لدى النيابة العامة في ساو باولو، بشأن رهاب المثلية، ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، الذي وصف شريك والدته بـ"الشاذ جنسياً".





أكدت النيابة العامة لوتلقيها الشكوى التي سيدرسها النائب العام، ويقرر ما اذا كان سيقاضي مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي من عدمه.





وكان الناشط أغريبينو مغاليايس، غير المعني مباشرة بالقضية، أعلن الإثنين الماضي في حسابه على إنستغرام نيته تقديم شكوى حول "رهاب المثلية وخطاب الكراهية".





ورفض المقربون من النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر.





وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في تسجل صوتي مسرّب، خلال حديث خاص بين نيمار وأصدقائه.





وصف نيمار الشاب تياغو راموس (22 عاماً)، شريك والدته نادين غونسالفيس (52 عاماً)، بأنه "شاذ صغير"، وكلمة أخرى مهينة.





وقال أحد اصدقائه: "يجب وضع مكنسة صغيرة في مؤخرته".





وكانت غونسالفيس أعلنت علاقتها براموس في أبريل الماضي، فيما كشفت وسائل إعلام لاحقاً بأن راموس ثنائي الجنس.



