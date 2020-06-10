نادي تركي يزاحم الزمالك على ضم نجم تونس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:45 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
دخل نادي فنربخشه التركي في منافسة قوية مع نادي الزمالك لخطف واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك مهتم بضم محمد الناهيري مدافع نادي الوداد البيضاوي المغربي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي فنربخشة أظهر هو الأخر اهتمام كبير بضم محمد الناهيري في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت التقارير أن فنربخشة يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى الناهيري في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف.

يذكر أن عقد محمد الناهيري مع نادي الوداد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي إقناعه بتجديد عقده مع الفريق لفترة أطول لأنه يعتبر من العناصر الأساسية بالنادي.

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