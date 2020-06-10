مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.44% بمستهل التعاملات





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.44% رابحاً 5.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1286.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 481.9 ألف سهم بقيمة 65.4 ألف درهم









وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.68% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67% ، وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.



