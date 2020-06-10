مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.44% بمستهل التعاملات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:42 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

إستهل سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.44% رابحاً 5.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1286.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 481.9 ألف سهم بقيمة 65.4 ألف درهم


 وصعد بسوق البحرين  المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.68% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67% ، وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حق أحمد لازم يرجع.. ضحية "الجيم" يجتاح مواقع التواصل بكفر الشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ أقل من ساعتين

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم فرنسي يحرم كريستيانو رونالدو من العودة إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين يصعد 0.29% بمستهل جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% بمستهل التعاملات

مؤشرسوق البحرين المالي يصعد لمستوى 1662.13 نقطة بمستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بمستهل جلسة الإثنين

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.24% مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.07% في مستهل التعاملات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم