صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم









إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.19 ليصل إلى مستوى 5161.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5630.58 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4237.03 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04%، رابحاً 1.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4158.68 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 125.3 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار كويتى عبر 6503 صفقة.









وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 7.34%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة مراكز التجارى العقارية بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.56% ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 7.47%، ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 6.05%.