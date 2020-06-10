6 قطاعات تقود مؤشرسوق دبي المالي للصعود بمستهل جلسة اليوم









إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2126.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.5 مليون سهم محققة ما قيمته 115.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2093 صفقة لعدد 29 سهماً.





وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع 7.76%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%.

وقفز 20 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.28%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 9.02%، فيما تراجعت 6 أسهم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.81%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 23.8 مليون درهم.