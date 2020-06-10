محمد شاهين:"هسيب الفن بقالي 10 شهور مش لاقي شغل"

عبر الفنان محمد شاهين، عن حزنه الشديد لتوقفه عن العمل أكثر من 10 أشهر، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر".





وأضاف:"أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا من قبل كورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت".





وتابع:"يا رب يا رب يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا ادعوا لي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".