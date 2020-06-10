"بطل عادي" يجمع بين روبي ومحمد رمضان (اعرف التفاصيل)





انضمت الفنانة روبى لقائمة أبطال فيلم "بطل عادي" للفنان محمد رمضان، لتُجسد أمامه دور البطولة النسائية، ويرتقب صناع العمل خروج السيناريو من الرقابة، وعودة استئناف تصويره مرة أخرى في الديكورات المخصصة له.



ويعتبر فيلم "بطل عادي" هو التعاون الثاني الذي يجمع بين روبي ومحمد رمضان، وذلك بعد مشاركتهم في فيلم "الكنز".



وفي سياق آخر، انتهت روبي مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "كيرة والجن"،وهو من إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجي،بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري،و يرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.



كما تُشارك روبي حاليًا فى فيلم "حلم سوسن"، وهو بطولة أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.





