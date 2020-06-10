أحمد السقا لـ محمد هنيدي: "الأوبرا إحساس يا خلف"



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرً لدى جمهور السقا، فنهالت الآلآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أفضل فيلم على الأطلاق" وأضاف آخر"الثنائي المتميز"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الفيلم دا جميل ياريت يكون في جزء ثاني".



يذكر أن أحمد السقا، شارك في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديم برنامج "إغلب السقا" الذي يحتوي على فقرات متنوعة من التحدي، وشاركه البرنامج الإعلامية رزان مغربي.



مأزح الفنان أحمد السقا، صديقة الفنان محمد هنيدي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لهما من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد، علي مقطع الفيديو قائلًا:"الأوبرا إحساس يا خلف".