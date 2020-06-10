"الزراعة": ارتفاع الصادرات إلى 3.3 مليون طن رغم أزمة كورونا

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، تفاصيل فتح 7 أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول منذ يناير الماضي.





وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات الزراعة منذ مطلع يناير حتى الثاني من يونيو بلغ 3.3 مليون طن، وهو ما يعد إنجازا في ظل أزمة كورونا.





وتابع معاون وزير الزراعة، أن مصر تصدر منتجات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن عدد من دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر مرفوض على الصادرات الزراعية المصرية.





وأوضح "القرش"، أن البرتقال المصري والفراولة المجمدة أصبحوا رقم واحد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور وزيتون المائدة، لافتًا إلى أن صادرات الرمان إلى السوق الروسية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.





كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020، والتي تتضمن سوق الأسترالي أمام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس أمام البطاطس والبرازيل امام الموالح والجريب فروت للسوق إندونيسيا واسواق اوزباكستان والارجنتين أمام الموالح.





وأكد القصير على ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى الآن، وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالي.





وأوضح القيصر أن الصادرات بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.





وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن، بالإضافة إلي تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألف و648 طن، في حين احتلت العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألف و800 طن.





فيما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و319 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طن.



