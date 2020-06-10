"الزراعة": ارتفاع الصادرات إلى 3.3 مليون طن رغم أزمة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، تفاصيل فتح 7 أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول منذ يناير الماضي.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات الزراعة منذ مطلع يناير حتى الثاني من يونيو بلغ 3.3 مليون طن، وهو ما يعد إنجازا في ظل أزمة كورونا.

وتابع معاون وزير الزراعة، أن مصر تصدر منتجات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن عدد من دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر مرفوض على الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح "القرش"، أن البرتقال المصري والفراولة المجمدة أصبحوا رقم واحد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور وزيتون المائدة، لافتًا إلى أن صادرات الرمان إلى السوق الروسية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020، والتي تتضمن سوق الأسترالي أمام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس أمام البطاطس والبرازيل امام الموالح والجريب فروت للسوق إندونيسيا واسواق اوزباكستان والارجنتين أمام الموالح.

وأكد القصير على ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى الآن، وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالي.

وأوضح القيصر أن الصادرات بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن، بالإضافة إلي تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألف و648 طن، في حين احتلت العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألف و800 طن.

فيما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و319 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طن.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مفتشي الحجر في المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الإستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الاراضي المصرية وضمت قائمة اهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة بوابة الفجر الفراولة المجمدة الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ 42 دقيقة

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الحجز الزراعي" يكشف عن حجم صادرات مصر الزراعية خلال 2018

3 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ يناير

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.6 مليون طن

4.2 مليون طن زيادة في حجم الصادرات المصرية منذ بداية 2019

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 4.4 مليون طن

أستاذ اقتصاد: المؤشرات المطمئنة عن وضعنا تزداد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم