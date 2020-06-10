أحمد فلوكس يوجه رسالة لهنا شيحة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لطليقته الفنانة هنا شيحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد فلوكس صورة جمعته بالفنانة هنا شيحة، وعلق على الصورة قائلاً:"من أقرب و أنضف من عرفت، ومن أطيب و أجدع من في حياتي عند الجد دايما في ضهري، ربنا يديم ما بنا من حياة".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية فيلم "الممر"وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.

والجدير بالذكر أن هنا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان"،، وهو بطولة حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، كريم عبد الخالق، أيمن عزب، عبد الرحيم حسن، حسن عيد، بثينة توكل، أيمن الشيوي، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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