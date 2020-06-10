أروى تشعل الـ"تيك توك" بتقمص شخصية روجينا

شاركت الأعلامية أروى، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وظهرت خلال مقطع الفيديو تتقمص شخصية روجينا "فدوى" في مسلسل "البرنس" وهي تقول:" بحاول أبلع كلامك يا فتحي".



وعلقت أروى، على مقطع الفيديو قائلة:"كلامك ما بيتمضغش روجينا البرنس".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهورها، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"طيب والله شاطره في التمثيل" وأضاف آخر"يخربيت جمالك ياشيخة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ضحكتيني يارورو".



يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".



