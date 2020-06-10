أروى تشعل الـ"تيك توك" بتقمص شخصية روجينا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الأعلامية أروى، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وظهرت خلال مقطع الفيديو تتقمص شخصية روجينا "فدوى" في مسلسل "البرنس" وهي تقول:" بحاول أبلع كلامك يا فتحي".

وعلقت أروى، على مقطع الفيديو قائلة:"كلامك ما بيتمضغش روجينا البرنس".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهورها، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"طيب والله شاطره في التمثيل" وأضاف آخر"يخربيت جمالك ياشيخة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ضحكتيني يارورو".

يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ يوم

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

على أنغام "عود البطل".. روجينا تشعل تيك توك بوصلة رقص

حلا شيحة تتقمص شخصية نيللي من خلال الـ Tik Tok

إيناس عز الدين تتقمص شخصية ويزو عبر الـ تيك توك

لقاء الخميسي: "مبحبش الرجالة الرفيعين"

لقاء الخميسي تتقمص شخصية عمرو أديب على موقع الـ"تيك توك"

بطريقة كوميدية.. آسر ياسين يتقمص شخصية لاكاسا دي بابيل عبر"تيك توك"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم