الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:05 ص
رقية جمال
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نحو درجتين حيث تصل على القاهرة إلى 36 درجة حتى الغد.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة من الجمعة حتى السبت ثم تنخفض إلى 34 درجة الأحد المقبل، موضحة اننا نشهد فترة تذبذب في درجات الحرارة ما بين درجتين لـ 3 درجات.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أننا سنشعر بالحرارة خاصة في فترة الظهيرة بسبب ارتفاع الرطوبة التي تصل إلى 70% نهارا بسبب منخفض السودان ومنخفض الهند الموسمي، لكن الطقس سيكون لطيفا في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى أنه بداية من الأحد سيكون هناك منخفض جوي بطبقات الجو العليا يساهم في انخفاض نسب الرطوبة وتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 10 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا
شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.
طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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