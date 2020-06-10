بوسي شلبي تهنئ نيللي كريم بخطبتها: "عريسك شوجر"







حرصت الإعلامية بوسي شلبي على تهنئة صديقتها الفنانة نيللي كريم بمناسبة خطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت بوسي شلبي صورة لصديقتها نيللي كريم، وعلقت على الصورة قائلة: "ربنا يسعدك يا أغلى نيللي والعريس الـsugar".



والجدير بالذكر أن نيللي كريم خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بـ"100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.