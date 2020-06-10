بعد تجديد عقده.. ماذا قدم آدم لالانا مع ليفربول؟

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:01 ص
آدم لالانا
آدم لالانا
عبد القادر عرابي
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد عقد لاعب خط وسطه "آدم لالانا" لفترة قصيرة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد لالانا مع ليفربول في يوم 30 يونيو المقبل، ولم يجدد عقده مع الفريق، ليرحل بنهاية الموسم الجاري.

وفضلت الإدارة الإبقاء على اللاعب حتى نهاية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيستأنف رسمياً يوم 17 يونيو المقبل، بعد توقف أكثر من 3 أشهر.

ويتأهب ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب 30 عاماً، حيث يتصدر سباق الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.

كشف حساب آدم لالانا مع ليفربول
خلال الموسم الجاري، لعب لالانا 22 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفاً وحيداً كان في شباك نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع هدفين آخرين، خلال 869 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب لالانا 15 مباراة بمجموع دقائق 373 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً آخر.

ولحساب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، خاض لالانا مبارتين بجموع دقائق لعب 180 دقيقة، صنع خلالها هدفاً وحيداً.

وضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، شارك لالانا في مبارتين، بمجموع دقائق لعب 170 دقيقة.

كما لعب لقائين في بطولة كأس العالم للأندية، بمجموع دقائق لعب 135 دقيقة، فضلاً عن 11 دقيقة في مباراة الدرع الخيرية.

وفي مشاركاته مع ليفربول بجميع المسابقات، خاض اللاعب 192 مباراة، سجل 22 هدفاً ومرر 22 تمريرة حاسمة.

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