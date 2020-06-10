نيللي كريم تعلن خطوبتها على رجل الاعمال عمر اسلام (اعرف ابرز المعلومات عنه)

أعلنت الفنانة نيللي كريم، أمس الثلاثاء الموافق 9/6/2020، عن خطوبتها على رجل الأعمال المصري عمر اسلام خلال تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام، وذلك عقب صورة نشرتها تسببت في حيرة الجمهور.





وحسمت نيللي كريم الجدل الذي أحاط بها في الأونة الأخيرة، وأقيم حفل عائلي اقتصر على 4 أفراد من كل عائلة، احترامًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تتخذها مصر، والزواج نهاية الصيف الجاري.





وكانت نيللي كريم قد نشرت صورة وهي تمسك يد شخص (عمر اسلام) لكن من دون الكشف عن هويته، مؤكدة في لقاء صحفي سابق أنها تعيش علاقة حب لكنها لم تصل لمرحلة الارتباط بعد.





ابرز المعلومات عن رجل الاعمال عمر اسلام

- عمر اسلام شلبي، هو رجل أعمال مصري، ونجل إسلام شلبي، صاحب فكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، من مدينة المنصورة .

- درس عمر اسلام الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكمل تعليمه في لوس أنجلوس بأمريكا.

- انضم عمر اسلام إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد في استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر.

- وشغل عمر اسلام منصب رئيس مجلس إدارة شركة The Coffee Bean & Tea Leaf في مصر وجورجيا والإمارات.

- زوجته الأولى هي جنان شحاده (43 عامًا) الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، بينما يبلغ عمر نيللي كريم (46 عامًا).

- أنجب عمر اسلام من زوجته الأولى "جنان شحاده" توأم ذكر وأنثى، هما سامو وتيا على الترتيب.

- تعيش ابنته تيا مع والدتها في دبي، بينما يعيش ابنه سامو في لندن.

- تجمعه صداقة قوية للغاية بالنجم عمرو دياب، وامتدت الصداقة إلى الزوجتين السابقتين لكليهما زينة عاشور وجنان شحاده.

- شارك عمر اسلام في عدد من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية حول العالم، وظهر إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي عام 2019.

- ظهر عمر اسلام في إحدى الإعلانات الدعائية لإحدى شركات المحمول في مصر، حيث روى تفاصيل نقله مشروع The Coffee Bean & Tea Leaf من أمريكا إلى مصر.

