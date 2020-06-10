مرتضى منصور يحسم مستقبل كارتيرون مع الزمالك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:56 ص
كارتيرون ومرتضى منصور
كارتيرون ومرتضى منصور
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، أن مدرب الفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، سيوقع على عقود تجديد تعاقده السبت المقبل.

وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن الفرنسي كارتيرون سيجدد تعاقده ويستمر في قيادة فريق الزمالك.

وأضاف: "كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل، بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وينتهي عقد كارتيرون بنهاية الموسم الجاري، وقاد كارتيرون الزمالك للتويج بكأس السوبر الأفريقي هذا العام.



أقرأ أيضا.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن رحيل بن شرقي عن الفريق

كشف نادي الزمالك مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق.

وأكدت قناة الزمالك الرسمية أن كل الأنباء المنتشرة حول رحيل كل من أشرف بن شرقي محمد أوناجم أو كاسونجو كابونجو أو أي لاعب أخر في الصيف القادم غير صحيحة.

وكشفت قناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون لم يستقر حتى الآن على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما أشارت القناة إلى أن كارتيرون متمسك بخدمات محمد عبد الغني مدافع الزمالك ويرفض نهائيا فكرة رحيله في الصيف وليس مثلما يقال أنه لا يمانع في رحيله.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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