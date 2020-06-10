إيمي طلعت زكريا عن والدها:" صانع البهجة محدش يقدر ينساك"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أبنة الفنان الراحل طلعت زكريا، رسالة حب إلى والدها من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمي، على الصورة قائلة:"" صانع البهجة ربنا يرحمك ياحبيبى هتفضل ايقونة الكوميديا ومحدش هيقدر ينساك".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.


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