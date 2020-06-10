برشلونة يوقف رئيسة إدارة الامتثال في النادي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
قرر نادي برشلونة إيقاف نويليا روميرو وعدم سداد راتبها عن وظيفتها كمديرة للامتثال، ومهمتها إبلاغ مجلس إدارة النادي بالخروق المحتملة للوائح من جانب مسؤولي النادي أو العاملين به، حسبما صرحت روميرو.

وتسلمت روميرو منصبها في فبراير 2019 خلفاً لسابين باكير، وأكدت في بيان لها أنها لا "تتفهم ولا تتقبل" القرار المفاجئ "بسبب التوقيت والطريقة" التي اتخذ بها، معلنة أنها لجأت لمحاميها وأنها "واثقة للغاية" في هذه الواقعة.

وأوضحت المسؤولة في النادي الكاتالوني أن اختصاصات منصبها هي "تحذير مجلس الإدارة من أي انتهاكات محتملة للوائح من جانب الإدارة أو الموظفين، وهو ما يعني أن عملها يتطلب قدراً كافياً من الاستقلالية".

يشار إلى أن روميرو درست الإدارة وتسيير الشركات، وتتمتع بخبرة عمرها 15 عاماً في مجال المراجعة وإدارة الامتثال في مؤسسات مثل (بلاكستون جروب سبين) و(جنرال إلكتريك كابيتال بانك) و(دلوات).

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