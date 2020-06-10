جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من مبادرة دعم العمالة اليومية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
أعلنت جامعة حلوان، عن انطلاق الفوج الحادي عشر من مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك لمواجهة التداعيات السلبية والاقتصادية على العمالة اليومية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان ومن أبرزها جمعية الخير والتسامح، ورواد التنمية، وذلك تدعيمًا للعمل التنموي للجامعة.

وأكد ئيس الجامعة، على أهمية دور الجامعة في دعم العمالة اليومية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لذا تؤدي جامعة حلوان واجبها نحو المشاركة المجتمعية بتقديم كافة وسائل الدعم للمجتمع المحيط بالجامعة بوجه خاص  وتعمل بالتوازي على تنمية مجتمعات أخرى خارج محيطها، موضحا أن الجامعة حريصة على إجراء التدخلات المجتمعية المناسبة فى ضوء أى متغيرات طارئة لتحقيق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، حيث تعد استراتيجية مصر 2030 هي المستهدف الأساسي في خطة الجامعة للتنمية. 

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أهمية استمرار الجامعة في القيام بدور فعال في تقديم الدعم  المستمر للمجتمع المحلي، وتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة مع القطاع الأهلي ممثلًا في الجمعيات الأهلية، والمواطنين لتحقيق تغيير يستهدف تحقيق رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى عام  2025، بهدف الوقوف مع أبناء الوطن يدًا بيد لعبور أي أزمات أومحن تواجههم، وبوجه خاص التحديات المجتمعية في المجتمع المحيط بمنطقة حلوان. 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن هذه المبادرة  تعد ضمن حزمة الخدمات التنموية المستمرة لجامعة حلوان في المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها من المناطق الأخرى في حلوان والمعصرة، مؤكدة على حرص الجامعة من خلال قطاع البيئة على مد جسور التعاون المثمر بشكل دائم ومستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من مبادرة دعم العمالة اليومية
جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من مبادرة دعم العمالة اليومية
جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من مبادرة دعم العمالة اليومية
جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من مبادرة دعم العمالة اليومية

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