شريف مدكور: أنا بخيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر شريف، خلال مقطع الفيديو "خلال استقباله في أحد البرامج وهو يتحدث عن عقاب الذين تنمروا عليه بسبب مرضه وعن من قام بإيذائه وأنه لن يقوم بسامحتهم ".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الإعلامي المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:" انت راجل محترم ربنا يحميك" وأضاف آخر "المسامح كريم ولا ايه رأيك؟" فرد عليها شريف قائلًا:" وأنا بخيل".

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