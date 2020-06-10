عبير فريد شوقي: "الصيدلي تعامل معي بوحشية عندما أخبرته أنني مصابة بكورونا"





أوضحت عبير فريد شوقي، نجلت الفنان الراحل فريد شوقي، إنها ملتزمة بل الإجراءات الوقائية والصحية منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ولكنها لجأت للخروج مرة واحدة من أجل العمل،وقامت بمصافحة أحد الأشخاص،مُشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كان المرض قد انتقل لها عن طريقه أم عن طريق ملامسة شئ آخر.



وأشارت عبير خلال اتصال هاتفي في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأعراض بدأت في الظهور عليها تدريجيًا بداية من الصداع ثم ارتفاع فى درجة الحرارة وفقد حاستي الشم والتذوق،لافتة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل.





وقالت عبير شوقى، أنها لم تعثر على الأدوية التي كُتبت لها في الصيدليات، وأنها قامت بشرائها من السوق السوداء، وأنها عندما ذهبت للصيدلية لكي تأخذ الحقن تعامل معها الصيدلي بمنتهى الوحشية عندما أخبرته أنها مصابة بالكورونا.