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بسبب تأخر المستحقات المالية.. رومارينهو يفسخ عقده مع اتحاد جدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:16 ص
رومارينهو
رومارينهو
وكالات
فسخ البرازيلي رومارينهو عقده مع فريق اتحاد جدة السعودي، بسبب تأخر مستحقاته المالية لأكثر من 3 أشهر، وقرر الرحيل عن النادي والدوري السعودي، رغم أن عقده ممتد مع عميد الأندية السعودية حتى عام 2022.

كشف مصدر مقرب من اللاعب، أن رومارينهو تقدم بشكوى لـ"فيفا" لفسخ عقده، وحصل علي المواقفة بالفعل، ليقرر إنهاء تعاقده مع اتحاد جدة.

وقال المصدر: "اللاعب البرازيلي موجود حالياً في بلاده، حيث غادر جدة في مايو الماضي، وكان قد حصل على وعد من رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي بالحصول على مستحقاته المتأخرة خلال يونيو الجاري لكن ذلك لم يحدث.

يذكر أن صاحب 28 عاماً يُعد من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموسم، وقد ساعده على التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وأحرز له 11 هدفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وبدأ اللاعب البرازيلي في البحث عن عروض خارجية لمواصلة مشواره الاحترافي، وربما يعود إلى الدوري القطري أو الإماراتي من جديد، حيث أن لديه الكثير من العروض منها أندية سعودية، وأخرى برازيلية كذلك.

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