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الهند تسجل 9985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، 9985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الهندية، أعلنت في وقت سابق تسجيل 9987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

 

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن تسجيل 9.97 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن، 246628 حالة.

 

وانتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا، بحسب ما أفادت جامعة "جونز هوبكنز".

 

وكشفت الصحة الهندية، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-10، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد أكثر من 9.8 ألف)، وفي يوم الجمعة السابق – 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

 

وأكدت الصحة الهندية، وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصا (5220 شخصا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصا (287 شخصا خلال اليوم).

 

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